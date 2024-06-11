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Администрация президента Франции опровергла сообщения о возможной отставке Макрона

Европа Материалы 11 июня 2024 15:43 (UTC +04:00)
Администрация президента Франции опровергла сообщения о возможной отставке Макрона
Фото: Emmanuel Macron / X

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - Администрация президента Франции опровергла сообщения о том, что Эмманюэль Макрон уйдет в отставку в случае победы правых на парламентских выборах.

Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что президент Франции не ведет переговоров по этому поводу со своим окружением.

Отметим, что ранее иностранные СМИ распространили информацию о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон может уйти в отставку в случае победы правых на парламентских выборах.

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