Управляющий директор МВФ о способах снижения инфляции

БАКУ/Trend/ - Впервые инфляция снижается при все еще относительно высоких процентных ставках.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на панели "Глобальный экономический прогноз" на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Когда говорят об инфляции, обычно звучит мнение, что снижение инфляции приведет к рецессии. Однако сейчас мы наблюдаем уникальную ситуацию: инфляция снижается, ставки остаются высокими, но при этом мы видим пусть и ниже исторического среднего, но все же положительный рост экономики. В этом году он составляет 3,3 процента, хотя исторический средний уровень был около 3,8 процента. Если на следующем этапе нам удастся продолжить снижение инфляции, сохранив функционирование экономики, рабочие места и уверенность людей, это будет отличным результатом," — отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что после глобального финансового кризиса в мире были созданы механизмы координации политики, которые ранее не существовали.

"У нас есть G20, активная роль международных расчетных организаций. Ежемесячно собираются управляющие центральных банков, а МВФ использует свои полугодовые встречи для координации политики. Это позволяет обеспечивать согласованность действий, когда это необходимо, но также учитывать различия в подходах, если это требуется," — пояснила глава МВФ.

Отметим, что глобальная инфляция, согласно прогнозам МВФ, снизится до 4,2 процента в 2025 году и до 3,5 процента в 2026 году, возвращаясь к целевым показателям быстрее в развитых экономиках, чем в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках.

@Lyaman_Zeyn