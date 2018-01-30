Хакеры из КНДР атакуют ведущую энергетическую компанию Израиля в учебных целях

Хакеры из КНДР активно атакуют компьютерные сети Электрической компании Израиля, пытаясь отработать технологии прорыва лучших в мире систем кибернетической обороны. Об этом сообщило во вторник японская газета Sankei со ссылкой на источники в корпорации, передает ТАСС.

Электрическая компания Израиля (ЭКИ) - крупнейший в стране производитель электроэнергии. Считается, что эта корпорация имеет одну из лучших в мире систем обороны от попыток компьютерного взлома. По данным источников газеты, ежедневно ЭКИ отражает более 6 тыс. хакерских атак, направленных на то, чтобы разрушить ее системы или поставить их под контроль.

Источником большинства таких нападений до недавнего времени были страны Ближнего и Среднего Востока, однако примерно с прошлого года эксперты компании стали фиксировать нарастание атак из КНДР. "У них высокий уровень создания вредоносных программ, - отметил один из специалистов ЭКИ. - Сами атаки носят очень продвинутый характер".

Цели хакеров из КНДР неясны, однако в компании предполагают, что свои нападения они совершают в учебных целях. "У них уже есть реальный потенциал для нанесения ущерба инфраструктуре в США, Японии и других странах", - считает один из специалистов ЭКИ.

Ранее неоднократно сообщалось об успешных вылазках хакеров из КНДР, в частности, в отношении объектов в Южной Корее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.