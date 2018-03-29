Крупнейший в мире производитель автозапчастей открывает исследовательский центр в Израиле

29 марта 2018 17:20 (UTC+04:00)

Японская корпорация Denso, являющаяся крупнейшим в мире производителем запчастей для автомобилей, объявила об открытии своего центра исследований и разработок в Израиле, передает Newsru.

Израильский центр, который начнет работать в следующем месяце, будет заниматься новыми технологиями в сферах кибербезопасности, телекоммуникаций, искусственного интеллекта, сенсоров и программного обеспечения.

Центр будет сотрудничать с израильскими стартап-компаниями, действующими в сфере автоматического управления автомобилем. Также будут налаживаться связи с местными корпорациями и вузами.

Напомним, что в прошлом голу Denso вложила средства в израильскую стартап-компанию Autotalks.

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Azernews Newspaper
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