Банк Израиля предлагает перевести школы на пятидневку и сократить каникулы

7 ноября 2019 10:30 (UTC+04:00)

Аналитический отдел Банка Израиля подготовил план реорганизации работы системы образования согласования графика ее работы с графиком рынка труда, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно данным отдела, существующие решения проблемы значительного разрыва между количеством каникулярных дней у школьников и отпускных дней у родителей, неэффективны. Государство тратит на организацию "школ летних каникул" и других программ для сокращения каникул в дни еврейских праздников существенно больше стоимости ущерба, наносимого экономике этими каникулами.

Аналитики центробанка предлагают стране перейти на пятидневную учебную неделю без продления часов учебы, но с сокращением продолжительности каникул и праздничных дней.

Для семей, в которых в пятницу работают оба родителя, предлагается создать в школах и детских садах субсидируемые государством "пятничники", в которых детям будет организовываться досуг и внепрограммные занятия.

Стоимость такой программы "пятничников" в Банке Израиля оценивают в 630 миллионов шекелей в год, что приблизительно покрывает ущерб экономике от полного прекращения учебы в пятничные дни (520-690 миллионов шекелей в год).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Один палестинец погиб в результате ракетного обстрела Израилем сектора Газа
Израиль 2 ноября 08:50
ВВС Израиля начали обстрел позиций боевиков в секторе Газа
Израиль 2 ноября 04:13
Еще три ракеты запущены из сектора Газа по Израилю
Израиль 2 ноября 00:34
Посольство Израиля возобновило работу в Азербайджане
Политика 1 ноября 13:24
Посольство Израиля возобновляет деятельность в Казахстане
Казахстан 1 ноября 11:24
Израильские военные поразили объекты ХАМАС в ответ на обстрел
Израиль 1 ноября 00:46
Лента новостей
Европейская комиссия рассказала о своих проектах в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 12:06
Директор ФСБ о том, кто пытается расшатать ситуацию в странах СНГ
Россия 12:06
Названы предварительные сроки бурения первой разведочной скважины на мелководье Абшерона
Энергетика 12:03
АЖД завершает строительство тяговых подстанций на участке Баладжары-Ялама (ФОТО)
Энергетика 12:00
Министр образования Грузии подал в отставку
Грузия 11:54
Оппозиция, не верящая в демократию, не может сулить счастье народу – Нахид Джафаров
Политика 11:47
Обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля дал высокую оценку кинофоруму в Баку (ФОТО)
Культура 11:46
Полиция эвакуирует мигрантов из нелегальных лагерей в Париже и пригороде
Европа 11:46
В Казахстане продолжают расти цены на жилье
Бизнес 11:32