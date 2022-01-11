Глава МИД Израиля заразился коронавирусом
Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что заболел коронавирусом COVID-19, но чувствует себя при этом нормально, сообщает Trend со ссылкой на Интрефакс.
"Да, я сдал положительный тест на COVID-19. Чувствую себя отлично, потому что вакцинирован", - написал он в твиттере.
Лапид посоветовал согражданам сделать прививку от коронавируса, а также носить маски.
"Мы вместе решим проблему", - добавил он.
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