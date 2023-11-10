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Израиль намерен сохранить контроль над сектором Газа - Нетаньяху

Израиль Материалы 10 ноября 2023 19:16 (UTC +04:00)
Израиль намерен сохранить контроль над сектором Газа - Нетаньяху

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Израильская армия должна сохранить постоянный контроль над сектором Газа.

Об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщают израильские СМИ, передает Trend.

По его словам, армия не должна отдавать контроль над сектором внешним силам.

"Армия обороны Израиля сохранит контроль над сектором Газа, мы не передадим его внешним силам", - отметил он.

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

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