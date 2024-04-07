Израиль сообщил об уничтожении сил ХАМАС в Хан-Юнисе

БАКУ /Trend/ - Отзыв подразделений 98-й бригады из Хан-Юниса, расположенного в секторе Газа, связан с завершением операции по ликвидации военной структуры палестинского движения ХАМАС в этом городе.

Как передает Trend, об этом сказал министр обороны Израиля Йоав Галант.

Он также отметил, что военные продолжают готовиться к выполнению новых задач, включая операции в Рафахе на юге сектора. "Мы вывели наши силы из Хан-Юниса после того, как ХАМАС перестал присутствовать в этом городе как военная структура. Наши войска покинули этот район, чтобы подготовиться к будущим миссиям, включая к миссии в Рафахе", - сказал министр.

Отметим, что 7 октября 2023 года на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.