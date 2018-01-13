В Аравийском море потерпел крушение вертолет с нефтяниками на борту

13 января 2018 19:16 (UTC+04:00)

Вертолет, на борту которого находились семь человек, потерпел крушение у западного побережья Индии, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ВМС страны капитана Д.К. Шарма.

Согласно Twitter индийских МВС, в котором приводятся слова представителя, инцидент произошёл в субботу утром. Помимо двух пилотов, в вертолете находились пятеро сотрудников индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), которые направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море. Вскоре после вылета с экипажем вертолета была потеряна связь, а спустя несколько часов спасатели обнаружили в воде обломки вертолета, примерно в 50 километрах от Мумбаи.

К настоящему времени подтверждена информация о четырех погибших, еще три человека числятся пропавшими без вести. Причина крушения пока не установлена.

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