Число жертв крушения вертолета с индийскими нефтяниками возросло до шести

Число жертв крушения вертолета в Индии, на борту которого находились сотрудники индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), возросло до шести, передает РИА Новости со ссылкой на издание Indian Express.



В субботу вертолет с пятью сотрудниками индийской комиссии по нефти и природному газу (ONGC), которые направлялись на одну из нефтяных вышек в Аравийском море, потерпел крушение у западного побережья Индии. На борту также находились два пилота. Вскоре после вылета с экипажем была потеряна связь, а спустя несколько часов спасатели обнаружили в воде обломки вертолета, примерно в 50 километрах от Мумбаи.

Поисковая операция продолжается.

Главное управление гражданской авиации страны проводит расследование, чтобы выяснить причины крушения. Как отмечает издание, вертолет упал с высоты примерно в 60 метров.

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