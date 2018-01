Австралийский парк рептилий выложил видео рождения сиднейских лейкопаутинных пауков (ВИДЕО)

В Сети появилось видео рождения сиднейских лейкопаутинных пауков. Кадры выложил Австралийский парк рептилий на своей странице в Facebook, сообщает РИА Новости.

На видео показано, как пауки вылупляются из кокона, а специалист помогает им выбраться с помощью пинцета.

"Малыши воронковых пауков, вылезающие из кокона, кого-то могут привести в ужас, но мы их любим", — написали сотрудники парка в описании к ролику.

Сиднейский лейкопаутинный или воронковый паук является самым ядовитым пауком Австралии, а также вторым в рейтинге опаснейших в мире. Яд взрослой особи способен нанести серьезный вред здоровью человека вплоть до летального исхода. Наибольшую опасность представляют самцы, поскольку они покидают свои норы во время периода дождей в поисках самки и могут столкнуться с людьми.

