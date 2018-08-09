Денуклеаризация невозможна, если США будут следовать старым сценариям

9 августа 2018 18:23 (UTC+04:00)

Прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова в соответствии с договоренностями между лидерами КНДР и США невозможен, если Вашингтон будет следовать старым сценариям в своей политике в отношении Пхеньяна. Как сообщило агентство Reuters, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении представителя МИД КНДР, передает ТАСС.

"Если администрация президента [США Дональда] Трампа будет следовать старым сценариям, ей не следует ожидать прогресса по денуклеаризации", - цитирует агентство заявление.

Также в нем отмечается, что некоторые официальные лица в США вовлечены в кампанию санкционного давления против КНДР, несмотря на желание Трампа улучшить отношения между странами.

Ранее информационный портал Vox сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео в течение последних двух месяцев выдвигал властям КНДР конкретное предложение по денуклеаризации Корейского полуострова, в соответствии с которым Пхеньян передает от 60% до 70% своих ядерных боеголовок США или другой третьей стороне, однако эти предложения были отвергнуты.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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