В Афганистане около 60 человек погибли из-за проливных дождей

5 марта 2019 20:43 (UTC+04:00)

Около 60 человек погибли и более 140 пострадали из-за проливных дождей и паводков на юге Афганистана за последние несколько дней, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на госминистра управления по ликвидации стихийных бедствий Афганистана Нагиба Ака Хакима, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 10 пропавших без вести.

Министр отметил, что тысячам пострадавших семей была предоставлена экстренная помощь в провинциях Кандагар, Забуль и Фарах.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД ООН) сообщило, что с 1 марта проливные дожди и паводки обрушились на восемь провинций Афганистана. Инфраструктура страны, в том числе школы, мосты, мечети, также повреждена от стихийного бедствия.

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