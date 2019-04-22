Составлен рейтинг лучших смартфонов

22 апреля 2019 07:53 (UTC+04:00)

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T. Отмечается, что данный гаджет не обладает набором самых современных опций, таких как беспроводная зарядка или водонепроницаемость, однако с учетом цены и достойного функционала он по праву занимает первую строчку списка.

На втором месте расположился Galaxy S10e от компании Samsung. Устройство обладает "великолепным" экраном, отличной камерой, а также приемлемой ценой, отмечают авторы статьи.

Третью строчку рейтинга занял iPhone XR, который, как считает Business Insider, с учетом более низкой цены и примерно тех же характеристик является более выгодным приобретением, чем старшие модели Apple.
На четвертом и пятом местах оказались другие представители семейства Samsung Galaxy – S10 Plus и S10.

Кроме указанных моделей, в первую десятку также вошли Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS и iPhone XS Max, Samsung Galaxy S9 Plus и iPhone X.

Также издание включило в список такие смартфоны, как iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S9, Huawei Mate 20 Pro, iPhone 8, Razer Phone 2, LG V40, Apple iPhone 7 и 7 Plus, Moto G7, LG G8 и BlackBerry Key2.

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