Наводнение в Индонезии унесло жизни десяти человек

Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания Antara, из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции Бенкулу, а также коммуникации этой провинции с другими.

Губернатор Бенкулу заявил, что спасательные службы проводят эвакуацию жителей.

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