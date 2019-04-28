Наводнение в Индонезии унесло жизни десяти человек

28 апреля 2019 13:32 (UTC+04:00)

Десять человек погибли, еще восемь пропали без вести в результате наводнения в индонезийской провинции Бенкулу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания Antara, из-за сильных дождей в пятницу несколько рек в провинции вышли из берегов, затопив близлежащие районы. Наводнения также вызвали несколько оползней, из-за чего были нарушены наземные коммуникации между районами в провинции Бенкулу, а также коммуникации этой провинции с другими.

Губернатор Бенкулу заявил, что спасательные службы проводят эвакуацию жителей.

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