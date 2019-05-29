Полиции в Японии приказано патрулировать маршруты до школ в связи с инцидентом в Кавасаки

29 мая 2019 07:10 (UTC+04:00)

Полиция Японии будет в усиленном режиме патрулировать все места массовых скоплений детей и маршруты до образовательных учреждений. Соответствующее распоряжение в среду на экстренном заседании кабинета министров Японии отдал премьер-министр Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны сделать все необходимое для обеспечения безопасности детей", - приводит слова премьера агентство Kyodo. Отмечается, что в экстренном заседании также приняли участие руководители соответствующих правоохранительных ведомств.

Инцидент произошел во вторник рано утром на автобусной остановке, расположенной в небольшом парке в городе Кавасаки близ Токио. Вооруженный двумя ножами мужчина напал на находившихся на остановке в ожидании автобуса детей и взрослых. В результате инцидента погибли два человека - 11-летняя ученица начальной школы и 39-летний сотрудник МИД Японии, который работал переводчиком с, в частности, бирманского языка при бывшем главе ведомства Фумио Кисиде. Еще по крайней мере 17 человек получили ранения различной степени тяжести. Сам нападавший покончил с собой после того, как его окликнул и попытался остановить водитель подъехавшего школьного автобуса.

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