В Индии могут ввести обязательные тесты на ВИЧ перед регистрацией брака

9 июля 2019 15:34 (UTC+04:00)

Власти популярного среди туристов штата Гоа на западе Индии намерены обязать будущих молодоженов в обязательном порядке сдавать тесты на ВИЧ перед регистрацией брака, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы намерены сделать сдачу тестов на ВИЧ обязательным условием для регистрации брака в Гоа. В настоящий момент это делается по желанию", - заявил агентству IANS министр здравоохранения региона Вишваджит Ране. Он напомнил, что подобная инициатива уже выносилась на публичное обсуждение в 2006 году, однако так и не стала законом из-за позиции ряда чиновников в министерстве юстиции штата.

"Если на сей раз нам удастся получить их согласие, мы представим проект соответствующего закона на рассмотрение законодательной ассамблее", - добавил министр, уточнив, что это может произойти уже 15 июля.
Как напоминают СМИ, Индия занимает третье место в списке стран с наибольшим числом ВИЧ-инфицированных (более 2,1 миллиона человек), уступая в этом рейтинге лишь Южной Африке (7,1 миллиона) и Нигерии (3,2 миллиона).

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