Минобороны Китая подтвердило проход авианосца ВМС НОАК через Тайваньский пролив

Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в воскресенье прошел через Тайваньский пролив. Об этом,как передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"17 ноября второй авианосец нашего флота успешно прошел через Тайваньский пролив и совершил научно-исследовательские испытания и рядовые учения в соответствующей акватории Южно-Китайского моря", - заявил официальный представитель ВМС НОАК Чэн Дэвэй.

Чэн Дэвэй подчеркнул, что проведение подобных испытаний и учений является обычной практикой в процессе постройки такого корабля и "никак не связано с текущей обстановкой".

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