Кабмин Японии принял проект госбюджета

Правительство Японии приняло в понедельник проект государственного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 апреля) с рекордной расходной частью в размере более 106,6 трлн иен (свыше $1 трлн). Она превышает соответствующий показатель текущего бюджета почти на 4 трлн иен (более $38 млрд долларов), сообщило национальное общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Объем расходов правительства в 2021 финансовом году предполагается сделать самым большим за всю историю Японии. Это связано в первую очередь с нарастанием ассигнований на социальные нужды и здравоохранение в связи со старением населения. На эти цели правительство намерено затратить почти 36 трлн иен (более $348 млрд).

До рекордной цифры свыше 5,3 трлн иен (около $51,5 млрд) предполагается увеличить расходы на военные цели, включая закупки новых боевых самолетов. Примерно до такой же суммы правительство предлагает увеличить и свой резервный фонд, который оно сможет оперативно расходовать без одобрения парламентом в первую очередь на борьбу с распространением коронавируса.

Проект нового госбюджета будет дефицитным, нехватку средств придется восполнять выпуском государственных облигаций на общую сумму примерно 43,6 трлн иен (почти $422 млрд).

Документ будет передан на утверждение в парламент. Дебаты по поводу правительственного проекта бюджета начнутся там в январе.