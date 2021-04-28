В Индии при пожаре в больнице погибли не менее четырех человек

По меньшей мере четыре пациента погибли и еще несколько пострадали при пожаре в частной больнице города Мумбра в штате Махараштра в Индии. Об этом сообщает в среду телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эвакуировать удалось 20 пациентов, шесть из которых находились в отделении интенсивной терапии. Как сообщает телеканал, среди них не было людей с коронавирусной инфекцией. На место происшествия были направлены три пожарных машины и пять карет скорой помощи, возгорание удалось потушить.

Джитендра Авхад, министр жилищного строительства, сообщил, что главный министр штата Махараштра уже уведомлен о случившемся. Он также добавил, что семьи погибших получат компенсацию в размере 500 тыс. рупий, пострадавшим выделят 100 тыс. рупий.

Причина возникновения пожара пока неизвестна.