В ЮАР изымают 2 млн доз вакцины от коронавируса из-за возможного загрязнения

Баку/Trend/-Власти Южно-Африканской Республики приняли решение изъять из обращения и не применять 2 млн доз вакцины от коронавируса фармгруппы Johnson & Johnson, произведенных на заводе в ЮАР из материалов, которые были получены из США и могли быть загрязнены на заводе в Балтиморе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане.

"Затронуты [загрязнением] 2 млн доз, - заявила она. - Все они находятся в ЮАР на складе в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет)". Министр не уточнила, что именно произойдет с указанной партией вакцины.

Все 2 млн доз препарата Johnson & Johnson были произведены на расположенном в Гкеберхе заводе местной фармацевтической компании Aspen, которая имеет лицензию на производство данного средства. Необходимые ингредиенты для вакцины поступают на завод в том числе из Соединенных Штатов. Радиостанция отмечает, что власти США на днях забраковали 60 млн доз вакцины Johnson & Johnson из-за возможного загрязнения на фабрике в Балтиморе.