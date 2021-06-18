ФРГ намерена выделить Сенегалу €20 млн на вакцины от коронавируса
Германия готова оказать финансовую помощь Сенегалу для создания собственного производства вакцин от коронавируса, которые могут быть использованы на Африканском континенте. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер.
Министр пояснил, что денежные средства планируется направить Дакарскому Институту Пастера (IPD) к апрелю 2022 года. Данное финансирование должно стать "начальной искрой" для производства вакцины "для Африки в Африке". В настоящее время Африка импортирует порядка 99% препаратов от коронавируса.
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