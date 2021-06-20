Пять человек погибли при обрушении жилого дома в Китае
По меньшей мере пять человек погибли, семь пострадали в результате обрушения жилого дома в центральной китайской провинции Хунань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.
По его данным, инцидент произошел в поселке Луян городского округа Чэньчжоу.
Hа момент обрушения в доме, в котором проживали 27 человек, находились 12 жильцов. Из них пять погибли, семь получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.
На месте происшествия работали более 400 спасателей, почти 80 единиц техники. В настоящее время ведется ликвидация последствий инцидента, устанавливается причина обрушения дома.
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