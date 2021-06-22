США выведут свои войска из Афганистана в установленные сроки

Американский военный контингент будет выведен из Афганистана в установленном порядке, текущая ситуация в этой стране не отразится на запланированных сроках. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Две вещи остаются неизменными. Первое - мы завершим вывод всех американских военных из Афганистана, кроме тех, что останутся для соблюдения дипломатических протоколов. Второе - это будет сделано в первых числах сентября", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных изменениях в запланированном выводе войск США на фоне постоянно меняющейся ситуации в Афганистане, в том числе из-за действий радикального движения "Талибан".