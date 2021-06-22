Африке передадут новейшие технологии по производству вакцины от коронавируса

Первый в Африке центр по передаче технологий в области матричных РНК (mRNA), которые используются в том числе для создания вакцин против коронавируса, будет создан в ЮАР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Тасс, объявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса.

"Данный шаг является историческим, так как открывает перед Африкой путь к революционной технологии в области медицины и здравоохранения, - цитирует главу государства местная радиостанция SABC. - За счет центра страны Африки возьмут на себя ответственность за здоровье народов континента".

Рамапоса объявил о создании центра во время брифинга, в котором приняли также участие президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.