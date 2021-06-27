Японская фармкомпания произведет партию вакцин от коронавируса на 60 млн человек

Японская фармацевтическая компания Shionogi намерена произвести рассчитанную на 60 млн человек годовую партию своей вакцины от коронавируса, которая все еще находится на стадии клинических испытаний. Об этом сообщила в воскресенье газета Sankei, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что изначально фармкомпания планировала выпустить в течение года партию препарата для 30 млн человек, однако затем ее объемы были увеличены вдвое. При этом Shionogi намерена начать производство с января 2022 года, когда ожидается завершение всех необходимых процедур для регистрации ее вакцины в Японии.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской фирмой AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки препаратов от коронавируса. Все три вакцины в настоящее время одобрены для применения японским Минздравом, однако продукция AstraZeneca для прививок пока не используется.