Си Цзиньпин выразил удовлетворение по поводу развития отношений Китая с Израилем

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник выразил удовлетворение по поводу развития взаимовыгодных китайско-израильских отношений. Как он подчеркнул, Китай будет содействовать их дальнейшему укреплению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В 2017 году КНР и Израиль сформировали всеобъемлющее инновационное партнерство, с тех пор сотрудничество между нашими странами осуществляется весьма плодотворно по всем направлениям", - приводит МИД Китая слова Си Цзиньпина, направившего поздравительную телеграмму президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений.

Как уточнил китайский лидер, Пекин намерен совместно с Тель-Авивом расширить сферу двустороннего культурно-гуманитарного взаимодействия. "Я уделяю большое внимание развитию отношений с Израилем <...> и готов содействовать укреплению взаимного доверия, углублению взаимовыгодного сотрудничества <...> ради благополучия наших государств и их народов", - подытожил он.