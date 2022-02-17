На Олимпиаде в Пекине не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Власти Китая не выявили новых случаев заражения коронавирусом среди участников Олимпийских игр в Пекине. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

16 февраля в Китай прибыло семь человек, все они являются "представителями других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Олимпийские игры завершатся 20 февраля.