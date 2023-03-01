В Перу задержали мужчину, перевозившего древнюю мумию в сумке-холодильнике

Перуанская полиция обнаружила в сумке-холодильнике для доставки еды мумию из доиспанской эпохи, приблизительный возраст которой от 600 до 800 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает канал CNN.

Мумифицированные останки были найдены у трех мужчин, которые пили алкоголь в парке города Пуно.

"У 26-летнего мужчины была сумка для доставки с надписью "Pedidos Ya". Внутри они обнаружили мумию", - сообщил CNN старший агент полиции Марко Антонио Ортега. Pedidos Ya - это латиноамериканское приложение для доставки еды.

Владелец мумии - Хулио Сезар Бермехо в разговоре с местными СМИ назвал останки "Хуанитой" и описал их как "как свою духовную подругу".

"Я держу ее дома в моей комнате, она спит со мной. Я забочусь о ней", - сказал он.

Перуанское информационное агентство ANDINA сообщило, что мумия на самом деле, скорее всего, является взрослым мужчиной и происходит, предположительно, из восточного района Пуно.

В настоящее время она находится на хранении Министерства культуры, которое классифицировало мумию как национальное культурное достояние. Сезар Бермехо останется под стражей, пока следователи будут расследовать это дело.