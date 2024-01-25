Япония поддержала решение парламента Турции относительно вступления Швеции в НАТО

БАКУ /Trend/ - Учитывая сложную ситуацию в сфере международной безопасности, правительство Японии поддерживает решение парламента Турции о ратификации Протокола о вступлении Швеции в НАТО.

Как передает Trend, об этом заявил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Хаяси сказал, что Япония поддерживает решение Швеции подать заявку на членство в НАТО и уважаем усилия, предпринятые для завершения процесса членства.

"Правительство Японии считает, что, поскольку обстановка в сфере международной безопасности продолжает ухудшаться, сотрудничество между странами-единомышленниками становится все более важным", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать итоги голосования в парламенте Турции.