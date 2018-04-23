Лавров заявил, что Россия готова углублять сотрудничество с Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в понедельник заявил, что Москва придаёт большое значение двусторонним отношениям и готова углублять их в различных сферах, передает РИА Новости.

"Россия придаёт большую значимость развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства с КНР, готова углублять двустороннее сотрудничество во всех сферах", — заявил Лавров, слова которого приводит МИД КНР.

Сообщается, что российский министр также отметил, что Москва, как и Пекин, уважает международное право и Устав ООН и согласна с тем, что стороны должны углублять координацию в рамках многосторонних механизмов.

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