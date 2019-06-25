Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы

Система ПВО С-500 пойдет в войска в ближайшие годы, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы", - сказал Борисов журналистам на форуме "Армия-2019".

"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", - отметил вице-премьер.

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