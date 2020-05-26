Дмитрий Песков: Новая сделка ОПЕК+ помогает избежать негативных сценариев на энергорынках
Негативного развития ситуации на глобальных энергорынках удается избежать во многом благодаря новой сделке ОПЕК+. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в Кремле считают эту сделку безусловно успешной, напомнив, что ранее Москва "предостерегала от поспешных и эмоциональных выводов".
"Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенную перспективу, и эффективность этой сделки также проявляется в перспективе, - сказал он. - В любом случае, можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках".
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