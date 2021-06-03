Песков: Согласование формата переговоров Путина и Байдена в Женеве продолжается

Согласование формата переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве продолжается. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование формата, пока ничего не расскажу", - сказал он, отвечая на вопросы, планируется ли в Женеве формат один на один и будут ли в переговорах участвовать послы двух стран.