Эвакуированные из сектора Газа 112 граждан РФ и СНГ вылетели спецбортами МЧС из Каира

Сто двенадцать граждан РФ и стран СНГ, в том числе 84 россиянина, эвакуированные из сектора Газа через Египет, вылетели спецбортами МЧС России из Каира в ночь на пятницу. Об этом передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Самолеты Ил-76 и Ан-148 вылетели друг за другом примерно в 03:40 по местному времени (04:40 мск). Спецборты прибыли в египетскую столицу в четверг около 23:10 (00:10 пятницы мск). Отсюда они забрали граждан России, Украины и Казахстана, доставленных в Каир пятью автобусами из Газы. Планируется, что примерно через четыре часа спецборты совершат посадку в московском аэропорту Домодедово.

"Ситуация в секторе Газа очень нестабильная. У моих детей посттравматический шок, им нужна реабилитация. Но уезжать тоже непросто, потому что, например, мой муж остался там, - рассказала корреспонденту ТАСС эвакуированная россиянка Елена. - Самое трудное и самое страшное за эти 11 дней [военных действий] было уберечь своих детей". "Будем ли возвращаться, когда возвращаться, мы пока не знаем. Это уже четвертая война на моих глазах - я здесь 19 лет. Ещё одну войну я просто не переживу", - добавила девушка.

"Я хотел бы поблагодарить Россию, российское посольство, а также лично президента Владимира Путина за оказываемую нам помощь, за то, что оперативно приняли решение об организации эвакуации, - поделился выходец из Иордании Муавия, который покинул прибрежный анклав со своей русской супругой и детьми. - Мы надеемся, что будет мир, что война не повторится и мы все же сможем вернуться в свой дом [в секторе Газа]".

Это уже вторая эвакуация после того, как 20 мая президент России подписал распоряжение о возможности эвакуации из сектора Газа граждан РФ и стран СНГ, которые выразят такое желание. В ночь на 27 мая 64 россиянина из прибрежного анклава были эвакуированы спецбортом МЧС, доставившим их из Каира в Москву.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами.