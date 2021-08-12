Восемь человек погибли после падения вертолета в России

Россия 12 августа 2021 04:23 (UTC+04:00)
Восемь человек погибли после падения вертолета в России

Восемь человек стали жертвами жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке, еще восемь были спасены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в экстренных службах.

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

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