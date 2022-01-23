В России выявили 63 205 случаев заражения коронавирусом за сутк

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6 211, что на 37,3% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При этом в 12 регионах число госпитализаций увеличилось, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 63 205, до 11 108 191. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,57%.

Новый штамм "омикрон" зафиксирован в 64 из 85 регионов России, сообщили в штабе. При этом его доля в новых случаях заражения практически не изменилась: на "дельту" пришлось 51,9% заражений, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 045, до 10 023 622. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,2% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 758 457, следует из сообщения штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 679, до 326 112. Днем ранее в стране зарегистрировали 681 смерть из-за коронавируса.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,94%, следует из данных штаба.