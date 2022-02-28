В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, ему нужна реабилитация, при этом все анонимные сообщения о средствах его лечения недостоверны. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе думской фракции ЛДПР, передает Trend.
"Мы неоднократно заявляли, что Владимир Жириновский постепенно идет на поправку, но требуется время на реабилитацию. Какие средства лечения применять, решают врачи, мы таких данных не распространяем", - сказали в пресс-службе.
"Все сведения анонимов недостоверны, это просто слухи", - отметили там.
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