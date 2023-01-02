В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте

Стоимость проезда в московском транспорте изменилась с понедельника. В частности, одна поездка в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" подорожала до 50 рублей, а цена разовой поездки по билету "Единый" составляет теперь 62 рубля, сообщили в департаменте транспорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Со 2 января впервые появится новый студенческий "Единый" для поездок в метро и наземном транспорте. Теперь не нужно будет записывать отдельно билет для метро и на наземный транспорт. Разовая поездка по "Единому" билету изменится на 1 рубль, цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") по карте "Тройка" (билет "Кошелек") - на 4 рубля. Максимальная сумма, на которую можно пополнить "Тройку", вырастет больше чем в 3 раза, - до 10 тыс. рублей", - сообщили в департаменте, подчеркнув, что тарифы будут проиндексированы ниже уровня инфляции.

При этом второй год подряд неизменной остается стоимость проезда по биометрии (FacePay), она составляет 46 рублей. Пятый год подряд не меняется стоимость билета на 365 дней в центральной зоне и "Пригороде" - 19,5 тыс. и 24 450 рублей соответственно. Остается прежней и цена годового билета "Автобус-трамвай" (ТАТ) - 14 тыс. рублей.

Кроме того, с 1 января 2023 года проиндексирована стоимость перемещения и хранения автомобилей на 12%. На перемещение и хранение сохраняется скидка в 25%, если оплатить эвакуацию до момента получения автомобиля со спецстоянки. На 2,2% изменились тарифы на проезд в пригородных поездах Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).