В России выявили 8 915 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 915, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 9 371 случай заражения и 39 смертей, всего с начала пандемии - 22 698 025 и 397 497 соответственно. Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 10 685 против 10 879 днем ранее, до 22 070 993.

За сутки в России госпитализировали 1 167 заболевших ковидом против 1 155 днем ранее (рост на 1%). Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и уменьшилось в 40, еще в 11 ситуация не изменилась.