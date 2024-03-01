Болгария приостановила импорт российской нефти

БАКУ /Trend/ - Болгария с первого марта 2024 года приостановила импорт российской нефти для дальнейшей переработки на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в стране.

Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение было принято парламентом республики еще в декабре 2023 года.

Так, парламент Болгарии в декабре 2023 года единогласным решением принял законопроекты, запрещающие экспорт топлива, произведенного из российской нефти, с 1 января 2024 года. Кроме того, законом было предусмотрено прекращение с 1 марта 2024 года переработки нефти российского происхождения на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в южном портовом городе Бургас.

Комментируя приостановку импорта российской нефти, премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что это может вызвать рост цен на топливо в Болгарии, поскольку нефть теперь приходится поставлять из более отдаленных источников.

В то же время он считает необходимым сохранить работу нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" для того, чтобы избежать резкого роста цен.