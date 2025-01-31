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Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Россия Материалы 31 января 2025 21:24 (UTC +04:00)
Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Фото: МИД России

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 31 января министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении МИД России.

В министерстве сообщили, что стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее.

"Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность консолидации международных усилий в интересах содействия комплексному урегулированию в САР на основе принципов безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны.

Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры договорились оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам.

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