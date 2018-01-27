В турецкую провинцю Хатай упала ракета: ранен ребенок

27 января 2018 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате атаки террористов PYD и YPG на турецкую провинцию Хатай один ребенок получил ранения. Об этом в субботу пишут турецкие СМИ.

Сообщается, что ракета запущенная террористами из Африна в район Рейханлы провинции Хатай попала в трехэтажное здание. К счастью, здание было пустым.

Раненый ребенок был доставлен в больницу.

Напомним, что 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией (ССА) военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском городе Африн.

Как заявил ранее премьер Турции Бинали Йылдырым, предполагается, что в Африне дислоцируется около 8-10 тысяч террористов PYD и YPG.

В операции задействованы самолеты F-16 ВВС Турции, которые наносят авиаудары по позициям PYD на сирийско-турецкой границе.

Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе с июня прошлого года. Сообщалось, что техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD.

Напомним, что подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства" и при поддержке сирийской оппозиции взяли пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВС Турции уничтожили 447 террористов в рамках операции "Оливковая ветвь" - Генштаб
Турция 22:22
В Нидерландах совершено нападение на азербайджано-турецкое общество культуры
Общество 18:55
Эрдоган заявил, что в случае необходимости армия Турции дойдет до Идлиба
Турция 18:01
Турция ждет шагов от США после заявления помощника Трампа о поставках вооружений курдам
Турция 16:01
Самед Сеидов: Турция выполняет сегодня самую тяжелую миссию
Политика 15:06
В Сирии не осталось террористов ИГ - Эрдоган
Турция 14:21
В ходе операции «Оливковая ветвь» было ранено 30 турецких военнослужащих
Турция 11:46
Самую тяжелую борьбу с отрядами ИГ в Сирии вела именно Турция - премьер-министр
Турция 26 января 23:22
Население Африна приветствует операцию «Оливковая ветвь» - МИД Турции
Турция 26 января 17:29
Турция намерена освободить от террористов сирийский Мунбич – Эрдоган
Турция 26 января 13:08
Операция «Оливковая ветвь» продолжается успешно и беспощадно – Эрдоган
Турция 26 января 12:46
Россия планирует поставить Турции противопожарные вертолеты
Россия 26 января 12:25
В Африне уничтожено более 20 опорных пунктов террористов - Генштаб Турции
Турция 26 января 10:14
Турция может открыть еще один фронт на севере Сирии
Турция 26 января 09:56
Президент Турции прибыл к сирийской границе
Турция 25 января 20:39
Турция опровергла сообщения о заморозке поставок оружия из Германии
Турция 25 января 18:05
Германия остановила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в сирийском Африне
Европа 25 января 16:46
Турция значительно увеличила импорт газа из России
Энергетика 25 января 16:14