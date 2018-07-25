Турция не намерена ради США прекращать отношения с Ираном - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция не намерена ради США прекращать отношения с Ираном и присоединяться к антииранским санкциям, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция считает, что санкции против Ирана неприемлемы, отметил Эрдоган.

«Иран для нас является одним из важных стратегических партнеров», - сказал президент Турции.

Он подчеркнул высокий уровень отношений Турции и Ирана, отметив, что так будет и впредь.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Также Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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