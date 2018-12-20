Санкции США против Ирана негативно влияют на регион - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Санкции США против Ирана негативно влияют на регион, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре во время совместной пресс-конференции с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что Турция не присоединился к этим санкциям и не намерена, присоединятся к ним в будущем.

Президент отметил, что Турция сделает все возможное, для того чтобы минимизировать последствия санкций, которые могут повлиять на экономику Турцию.

Глава государства также отметил, что отношения Турции и Ирана в настоящее время развиваются по всем направлениям.

По словам Эрдоагана, также ведутся работы по увеличению товарооборот между Турцией и Ираном.

«По итогам октября 2018 года товарооборот между нашими странами составил 8 миллиардов долларов», - сказал Эрдоган.



Отметим, что в пятого ноября 2018 года вступили в силу санкции США против Ирана. Санкциями охвачена сфера экспорта нефти. Вашингтон задался целью довести экспорт иранской нефти до нуля, призвав всех ее покупателей отказаться от таких закупок.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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