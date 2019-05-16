В Турции ликвидирован особо опасный террорист

16 мая 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках спецоперации, проведённой против боевиков террористической организации РПК в провинции Ширнак на востоке Турции, ликвидирован особо опасный террорист РПК. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что ликвидированный террорист Мехти Даный, известный под кодовым позывным «Джанфеда», был ответственным за идеологическую подготовку террористов, в том числе, за проведение операций против ВС Турции в горной местности в восточных провинциях.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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