В июле товарооборот Турции и Азербайджана составил почти $180 млн

БАКУ /Trend/ - В июле текущего года товарооборот Турции с Азербайджаном сократился на 8,805 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 179,137 миллиона долларов.

Об этом Trend сообщили в министерстве торговли Турции.

"В июле 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 142,658 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 36,479 миллион долларов" - сказали в министерстве.

Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-июле 2019 года сократился на 5,083 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 1,086 миллиарда долларов.

"В январе-июле 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 841,718 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 245,081 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что совокупный экспорт Турции в июле вырос на 7,9 процента по сравнению с прошлым годом и составил, 15,16 миллиарда долларов. При этом турецкий импорт сократился на 8,5 процента – и составила 18,35 миллиарда долларов.

Внешнеторговый оборот Турции в июле составил 33,51 миллиард долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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