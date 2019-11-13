В Анкаре состоится турецко-кыргызский деловой форум – министерство

БАКУ /Trend/ - В Анкаре состоится турецко-кыргызский деловой форум, где будут обсуждены вопросы укрепления торговых отношений двух стран. Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Согласно информации, форум состоится в Анкаре 22 ноября этого года.

Он пройдет с участием вице-президента Турции Фуата Октая и первого вице-премьер-министра Кыргызстана Кубатбека Боронова.

Отметим, что в январе-сентябре 2019 года экспорт из Турции в Кыргызстан сократился на 1,61 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 278,114 миллиона долларов.

В январе-сентябре 2019 года экспорт из Стамбула и Анкары в Кыргызстан составил 219,759 миллиона долларов.

За указанный период экспорт из Стамбула в Кыргызстан сократился на 1,70 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 213,032 миллиона долларов.

Экспорт из Анкары в январе-сентябре 2019 года в Кыргызстан также сократился на 21,03 процента, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив 6,727 миллиона долларов.

В сентябре 2019 года экспорт из Стамбула и Анкары в Кыргызстан составил 33,895 миллиона долларов.

В сентябре экспорт из Анкары в Кыргызстан составил 2,010 миллиона долларов, что на 24,45 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Экспорт из Стамбула в Кыргызстан за сентябрь 2019 года вырос на 27,79 процента по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 31,885 миллиона долларов, отметили в министерстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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