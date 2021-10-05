Названа перевалка автомобилей между турецким портом Самсун и российским Темрюком

Турция 5 октября 2021 14:07 (UTC+04:00)
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Самсун и российским Темрюком
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