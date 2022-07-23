Временный поверенный в делах Швеции вызван в МИД Турции

БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре вызван в министерство иностранных дел Турции.

Как передает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил МИД Турции.

Согласно информации, временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре вызван в МИД в связи с пропагандой терроризма в Гётеборге. Были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме».