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Временный поверенный в делах Швеции вызван в МИД Турции

Турция Материалы 23 июля 2022 19:41
Временный поверенный в делах Швеции вызван в МИД Турции

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БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре вызван в министерство иностранных дел Турции.

Как передает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил МИД Турции.

Согласно информации, временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре вызван в МИД в связи с пропагандой терроризма в Гётеборге. Были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме».

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